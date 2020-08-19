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- Hadise'den Kaan Yıldırım'lı yeni poz
Hadise'den Kaan Yıldırım'lı yeni poz
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'la çektirdiği bir pozunu daha sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 15:59
Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la (33) birlikte olan Hadise (34), aşka geldi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisine Instagram'dan şarkılarla seslenen ünlü şarkıcı, şimdi de birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayınladı.
"YANIMDA"
Sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaşan Hadise, ”Yanımda...Sağımda, solumda, ufkumda...Yazında, kışında, tüm baharlarında..” notunu düştü.