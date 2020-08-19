Dolar
7.3128
-0.8178%
Euro
8.738
-0.7609%
Altın
1986.87
-0.7636%
Borsa
1113.36
1.9131%
G. Altın
468.381
-1.2681%
Bitcoin
86521.43
-3.7974%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hadise'den Kaan Yıldırım'lı yeni poz

    Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'la çektirdiği bir pozunu daha sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 15:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den Kaan Yıldırım'lı yeni poz

    Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'la (33) birlikte olan Hadise (34), aşka geldi.

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisine Instagram'dan şarkılarla seslenen ünlü şarkıcı, şimdi de birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayınladı.

    "YANIMDA"

    Sevgilisi Kaan Yıldırım ile olan fotoğrafını paylaşan Hadise, ”Yanımda...Sağımda, solumda, ufkumda...Yazında, kışında, tüm baharlarında..” notunu düştü.

    Hadise den Kaan Yıldırım lı yeni poz #1

    Hadise, 'Sevgilimi asla paylaşmayacağım' demişti VİDEO

    Görüş Bildir