Hadise'den Meksika pozları

Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile tatile çıkan Hadise, Meksika'dan fotoğraflar yayınladı.

Hadise, Kaan Yıldırım ile sürpriz bir şekilde ayrılmasından kısa süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

Şu sıralarda yakışıklı aşkıyla Meksika'da bulunan Hadise, renkli elbisesiyle verdiği neşeli karelerini takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Frida Kahlo Müzesi'ni de ziyaret eden Hadise'nin Meksika fotoğraflarına dakikalar içinde yüz binden fazla beğeni geldi.