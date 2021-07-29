Euro
10.1012
-0.36%
Dolar
8.4942
-0.63%
Altın
498.17
0.28%
Borsa
1.387
1.92%
Bitcoin
337.400
-2.46%
EXEN Coin
24.66
-1.47%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Hadise'den Meksika pozları

    Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile tatile çıkan Hadise, Meksika'dan fotoğraflar yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'den Meksika pozları

    Hadise, Kaan Yıldırım ile sürpriz bir şekilde ayrılmasından kısa süre sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

    Şu sıralarda yakışıklı aşkıyla Meksika'da bulunan Hadise, renkli elbisesiyle verdiği neşeli karelerini takipçileriyle paylaştı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Frida Kahlo Müzesi'ni de ziyaret eden Hadise'nin Meksika fotoğraflarına dakikalar içinde yüz binden fazla beğeni geldi.

    Hadise den Meksika pozları #1Hadise den Meksika pozları #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir