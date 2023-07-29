Hadise'den Murda ile samimi pozlar
ensonhaber.com

Sevilen sanatçı Hadise, Mehmet Dinçerler ile boşanma sürecinde sıkça konuşuldu.

Çalkantılı evliliğini sonlandırdıktan sonra çeşitli konularla gündeme gelen Hadise, kariyerine tüm hızıyla devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, cesur kıyafetleri ile beğeni topluyor.

son olarak konserinden fotoğraflar paylaştı.

Konserde Murda sürprizi

Bodrum Antik Tiyatro’da veren Hadise dikkat çekici elbisesi ile izleyenleri hayran bıraktı.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Hadise’nin konserinde bir de sürpriz vardı.

Hadise'den Murda ile samimi pozlar

Sarıldıkları anı paylaştı

Hadise, yakın arkadaşı Murda ile birlikte ses getiren düetlerini söyledi.

Hadise, konserin ardından Murda ile sarıldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise'den Murda ile samimi pozlar
Hadise'den Murda ile samimi pozlar