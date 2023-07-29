Hadise'den Murda ile samimi pozlar Bodrum konserinde hayranlarına Murda sürprizi yapan Hadise, o samimi anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sevilen sanatçı Hadise, Mehmet Dinçerler ile boşanma sürecinde sıkça konuşuldu.

Çalkantılı evliliğini sonlandırdıktan sonra çeşitli konularla gündeme gelen Hadise, kariyerine tüm hızıyla devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, cesur kıyafetleri ile beğeni topluyor.

Hadise son olarak Bodrum konserinden fotoğraflar paylaştı.

Konserde Murda sürprizi

Bodrum Antik Tiyatro’da konser veren Hadise dikkat çekici elbisesi ile izleyenleri hayran bıraktı.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan Hadise’nin konserinde bir de sürpriz vardı.

Sarıldıkları anı paylaştı

Hadise, yakın arkadaşı Murda ile birlikte ses getiren düetlerini söyledi.

Hadise, konserin ardından Murda ile sarıldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.