Hadise'den şeffaf seçim! Elbisesi gündem oldu

Sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, dansları, özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her yaptığı olay olan Hadise, Kerem Bürsin ile Milano Moda Haftası'nda boy gösterdi.

ÖZEL DAVETLİ

Modanın kalbinin attığı Milano’da podyuma çıkan Dolce&Gabbana’nın özel davetlileri arasında bulunan Hadise, bu davetin hakkını verdi.

Hadise, markanın runway koleksiyonundan seçilen özel bir tasarımla davete katıldı ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

ŞEFFAF HADİSE

Hadise'nin tül benzeri, tamamen şeffaf bir kumaş üzerine inşa edilen elbisesi, iç giyim detaylarını görünür kılmasıyla da konuşuldu. Elbisenin tamamına yayılmış büyük, zümrüt tonlarında taş benzeri işlemeler ise şarkıcıya bir bakana bir daha baktırdı.