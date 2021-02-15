Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, Sevgililer Günü'nde filtre ile ergenlik yıllarına döndü.

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz ay ayrılıp barıştığı sevgilisi oyuncu Kaan Yıldırım ile paylaşım yapmaya devam ediyor. Barıştıktan sonra daha çok paylaşım yapan Hadise'den Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

"7'DEN 77'E"

Hadise ve Kaan Yıldırım, son olarak filtre ile ergenlik yıllarına döndü. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafın altına "7’den 77’ye Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun" notunu düştü.

Hadise, Kaan Yıldırım ile barıştıklarını şöyle duyurmuştu:

"Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz"



