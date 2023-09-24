Hadise üstsüz fotoğrafını paylaştı! Kimse sen gibi sevmiyor... Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise son paylaşımında "Kimse sen gibi sevmiyor" notuyla üstsüz fotoğraf paylaştı.

ensonhaber.com Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikili, evliliklerinin 5. ayında olaylı şekilde ayrılmıştı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Yeni şarkısı için gün sayan Hadise, sık sık paylaşım yapıyor. "Kimse sen gibi sevmiyor" Hadise, son karesiyle takipçilerinin beğenisini topladı. Üstsüz poz veren Hadise, sırt dekoltesiyle göz aldığı kareyi "Kimse sen gibi sevmiyor" notuyla paylaştı. "Ateş parçası", Ünlü popçuya, "Dehşet güzellik", "Taş gibisin", "Ateş parçası", "Güzelliğin bu kadarı" tarzında yorumlar yağdı.

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