Hadise'den yeni bikinili pozlar Yaza pozlarıyla damgasını vuran Hadise'den bikinili kareler paylaşmaya devam ediyor.

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Özel hayatıyla sık sık ilgi odağı olmayı başaran Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yayınladığı pozuyla kafaları karıştırmıştı.

Hadise'nin "Kalamam senden sonra buralarda" notuyla yayınladığı son paylaşımında arkası dönük bir erkekle sarıldığı görülmüştü. Hadise'nin daha sonra bu pozu klip çekiminden paylaştığı ortaya çıktı.

"Mutluyum"

Herkes yaza veda ederken Hadise'den şimdi de bikinili pozlar geldi. Klip çekimini duyurduktan sonra bu pozlarıyla da adından söz ettiren şarkıcı paylaşımına "Mutluyum" notunu düştü.

Cesur seçimleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcıya hayranlarından "Muhteşemsim" yorumları geldi.