Hadise'den yeni küvet pozları

İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise’nin evliliği 4 ay sürmüştü.
Boşandıktan sonra iş hayatına hız veren Hadise yeni şarkısıyla hızlı bir dönüş yaptı.
Şarkısı için küvete giren Hadise, verdiği. pozlarla gündemden düşmüyor.
Klibinin çok konuşulan küvet fotoğraflarından sonra Hadise şimdi de sahne arkadasında yaşananları paylaştı.
Hayranlarına teşekkür etti
Hadise, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
"Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! Trendlerde hala 1 Numarayız!"
Deprem bölgesine gitmişti
Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta çocuk hakları savunucusu olduğu UNICEF ile Hatay’a gitmişti.
Orhanlı’daki Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan şarkıcı, yardım malzemeleri dağıtarak depremzede çocuklarla oyunlar oynamıştı.