Hadise'den yeni küvet pozları
ensonhaber.com

İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise’nin evliliği 4 ay sürmüştü.

Boşandıktan sonra iş hayatına hız veren yeni şarkısıyla hızlı bir dönüş yaptı.

Hadise'den yeni küvet pozları

Şarkısı için küvete giren Hadise, verdiği. pozlarla gündemden düşmüyor.

Klibinin çok konuşulan küvet fotoğraflarından sonra Hadise şimdi de sahne arkadasında yaşananları paylaştı.

Hadise'den yeni küvet pozları

Hayranlarına teşekkür etti

Hadise, yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! Trendlerde hala 1 Numarayız!"

Hadise'den yeni küvet pozları

Deprem bölgesine gitmişti

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz hafta çocuk hakları savunucusu olduğu UNICEF ile Hatay’a gitmişti.

Orhanlı’daki Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan şarkıcı, yardım malzemeleri dağıtarak depremzede çocuklarla oyunlar oynamıştı.

Hadise'den yeni küvet pozları
Hadise'den yeni küvet pozları
Hadise'den yeni küvet pozları
Hadise'den yeni küvet pozları