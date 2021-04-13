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Hadise'den 1 milyar teşekkürü

Hadise'den 1 milyar teşekkürü

Popçu Hadise, bugüne kadar YouTube'da yayınladığı kliplerinin toplam görüntülenmesinin 1 milyarı geçtiğini, sosyal medya hesaplarında özel olarak hazırladığı bir video ile paylaştı.