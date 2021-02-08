Hadise'nin 11 bin TL’lik kombini

Lüks kombinleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, yeni kombiniyle poz verdi.

Yakılıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gönderisine binlerce beğeni geldi.

ŞIKLIĞIN BEDELİ 10 BİN 774 TL

Bir giydiğini ikinci kez giymeyen, şık olmak için servet harcayan popçunun üzerindeki kaban 825 TL, elbisesi 183 euro (1555 TL), çantası 3 bin 990 TL. En pahalısı ayakkabıları ise 545 euro (4 bin 630 TL).

Bu şıklığın toplam bedeli 11 bin TL.