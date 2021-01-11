Hadise'nin 400 bin TL’lik kıyafet alışverişi

Giydiği marka kıyafetlerle gündeme gelen Hadise, Yeni yılın ilk alışverişini yaptı.

Lüks kombinleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, nisan ayında başlayacak ‘O Ses Türkiye’nin çekimleri için kıyafet seçmeye başladı. Açıkgöz geçtiğimiz günlerde tasarımcısıyla toplantı yaparak İtalya ve ABD’den elbiseler getirmeye başladı.

35 yaşındaki Hadise’nin, yeni sezon kıyafetleri için 400 bin TL harcadığı öğrenildi.

2021 İÇİN HAZIRLANDI

'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümündeki kıyafet seçimiyle de çok konuşulan Hadise'nin şıklığı dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etmişti.

KÜPESİ BİLE 120 BİN TL

Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcamıştı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarındayken; bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL idi.