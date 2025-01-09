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Haber Merkezi

Sahnesi ve giydiği dekolteli kıyafetlerle sık sık gündem olan Hadise, şu sıralar kariyerine yeni eklediği mesleği oyunculuğuyla gündemde.

Esas Oğlan dizisinde Hadise ve Seda Bakan birlikte rol almışlardı. İki dost, beğenenler kadar eleştirenlerin de olduğu dizide, yakın iki arkadaşı canlandırmıştı.

AYNADAKİ HADİSE

Dizi bittikten sonra sarı saçlarından vazgeçen ve kızıla boyatan Hadise, şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı son video ile konuşuldu.

Dün akşam katıldığı davette mor renkte payetli ve dekolteli bir elbise giyen Hadise, aynadan kendini çekti. Hadise'nin güzelliği yine çok konuşuldu. Takipçileri yorum yağdırdı.