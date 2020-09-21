Hadise'nin çocukluk fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Hadise, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

"ÇOCUK HADİSE"

34 yaşındaki güzel şarkıcı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Hadise, paylaştığı çocukluk fotoğrafına “Vintage Me” notunu yazdı.

Bir süredir Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk fotoğrafıyla dikkat çekmişti. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bahçede yürüdükleri esnada çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.