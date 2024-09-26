Hadise'nin Denizli paylaşımı! "Dün akşam biz ne yaşadık" Artık hem sette hem de sahnede olan şarkıcı ve oyuncu diyebildiğimiz isimlerden Hadise, dün akşam Denizli'deki hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü şarkıcı o anlardan kareler de sosyal medya hesabına yükledi.

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Haber Merkezi

Müzik kariyerindeki başarısıyla yetinmeyen Hadise, biliyorsunuz oyunculuğa da el attı.

Bu yaz sadece sahnelerde olmayan ünlü şarkıcı, yakın arkadaşınında rol aldığı film için sete girdi.

Merakla beklenen mini dizisiyle çok konuşulan Hadise, konserleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor.

HADİSE PERFORMANSI

Yazın bitmesine rağmen konser maratonu devam eden ünlü şarkıcı dün Denizli'deki hayranlarıyla buluştu.

Hadise, her konserinde olduğu gibi bu sahne performansından da videolar ve fotoğraflar sosyal medya hesabına yükledi.

Bebek mavisi bir takım giyen ünlü isim, yayınladığı karelere "Dün akşam neler yaşadık. Süperdiniz." notunu düştü.

Hadise'nin Denizli tarzına yine ehr zamanki gibi yorum ve beğeni yağdı.