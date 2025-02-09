Hadise'nin dizisi dibi gördü

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Hadise, ilk kez oyunculuk yaptı.

Şarkılarıyla beğenilen Hadise'nin oyunculuğu hem eleştirildi hem de destek gördü.

En yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte yer alan Hadise, dizisinde umduğunu bulamadı.

8 BÖLÜMLÜK DİZİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Hadise, dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan'da yakın arkadaşı Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçti. 8 bölümlük dizi, puanlaması ile hayal kırıklığı yarattı.

PUANI OLDUKÇA DÜŞÜK

Esas Oğlan, film ve dizi dünyasını inceleyen ve izleyicilere fikir vermek için tasarlanan IMDB platformunda, en düşük puan verilen diziler arasında yer aldı.

10 ÜZERİNDEN 2 PUAN ALDI

Site kullanıcılarından sadece 2 puan alan Esas Oğlan, yıllar sonra yeniden çekilen 'Sihirli Annem'in (1,3 puan) ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" oldu.