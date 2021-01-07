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    Hadise'nin doğal hali

    Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından makyajsız bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 08:03
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    Hadise'nin doğal hali

    Kaan Yıldırım'la yaşadığı ilişkisiyle gündemde olan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından makyajsız haliyle paylaşım yaptı.

    YENİ ŞARKI GİZEMİ

    Instagram hikayeler kısmından siyah beyaz bir videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinliyordu. Videoyu sessiz yayınlayan Hadise, yeni şarkısını gizledi.

    AYRILDI

    Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin sürpriz ilişkilerinden olmuştu. Kaan Yıldırım ile ayrıldığını sosyal medyadan açıklayan Hadise, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

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    1 HAFTA SONRA BARIŞTI

    2021'in ilk günlerinde ise Hadise'den bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yeniden barıştığı iddia edildi.

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