Hadise'nin Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti! İlk kez konuştu Sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin Devrim Özkan'la kısa bir süre önce ilişkisini bitiren ünlü futbolcu Lucas Torreira'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hadise iddialarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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Magazin gündeminde her daim yerini koruyan Hadise, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Şimdi ise yine Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Lucas Torreira iddiası

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın tribününde birçok kez gördüğümüz güzel şarkıcının, Lucas Torreira ile yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Torreira, daha önce oyuncu Devrim Özkan'la bir birliktelik yaşamış ancak kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı.

"Lucas çok yakın arkadaşım"

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hadise, "Evet, beni dinlemeye geldi. Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten biliyorsunuz ben sürekli maça gidiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben maç izlemeyi seviyorum"

"Ben maç izlemeyi seviyorum." diyen Hadise, "Öyle bir aşk şeyi yok, öyle bir şey yok. Şu an aşk yok hayatımda. Aşık değilim." açıklamasını yaparak iddialara son noktayı koydu.