Hadise'nin göğüs dekoltesi gündem oldu! Son pozuna beğeni yağdı Türk pop müziğinin güçlü kadın sanatçılarından Hadise, son yayınladığı dekolteli paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notunu düştü.

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ensonhaber.com

Her söylediği ve her yaptığıyla olay olmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise, yine sosyal medyayı salladı.

Sahne tarzı ve dansıyla dikkatleri üzerine geçen Hadise, bu sefer iddialı dekoltesiyle olay oldu.

Kürklü kombin

Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli büstiyeri ve kürklü kombiniyle sigara içtiği anları paylaştı.

"Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!"

Videosu bir kesimden tepki de gören Hadise, paylaşımına "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notuyla pozlarını paylaştı.