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Her söylediği ve her yaptığıyla olay olmayı başaran ünlü şarkıcı Hadise, yine sosyal medyayı salladı.
Sahne tarzı ve dansıyla dikkatleri üzerine geçen Hadise, bu sefer iddialı dekoltesiyle olay oldu.
Kürklü kombin
Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli büstiyeri ve kürklü kombiniyle sigara içtiği anları paylaştı.
"Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!"
Videosu bir kesimden tepki de gören Hadise, paylaşımına "Ne demiş Ziynet? Ateşli dudaklarınla yak bir sigara!" notuyla pozlarını paylaştı.
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