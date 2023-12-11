Hadise'nin göndermesi ortalığı karıştırdı: "Bebeleri Pistten Alalım" Instagram heabından sahneden bir karesini yayınlayan Hadise, "Bebeleri Pistten Alalım" yazınca herkes üzerine alındı.

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Şarkıları, konserleri, sahne performansları, kıyafetleri ve açıklamalarıyla her daim gündem olan ünlü şarkıcı Hadise yine ortalığı karıştırdı.

Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen etkinliklerde bir gün arayla önce Ece Seçkin, ardından Hadise çıktı.

“Bebeleri pistten alalım”

Bugün Hadise, etkinlikte şov fotoğraflarını “Bebeleri pistten alalım” sözüyle paylaştı.

"Bebeler her boku biliyolar"

Ünlü şarkıcının göndermeli paylaşımı sonrası “Kimi imâ etti” diye tartışılırken, dün aynı etkinlikte şov yapan Ece Seçkin, Hadise’ye yanıt verdi: ‘’Ezhel de "Bebeler her boku biliyolar, boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı ’’

Hadise’nin bu paylaşımı geçtiğimiz günlerde müzik sektöründe yaşadığı zorluklara isyan eden Aleyna Tilki’ye gönderme olarak da yorumlandı.

Ece Seçkin’in cevabından sonra Hadise, şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.