Hadise, latesk elbise giydi Bir davet için özel hazırlanan Hadise, latesk elbisesiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.

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ensonhaber.com

Hadise ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı.

Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Hadise cephesinden jet yanıt gelmişti. İzmir'de sahne alan Hadise, “Biz eski defterleri bir daha açmayız” demişti.

Siyah lateks elbise giydi

Açıklamasından sonra sosyal medyadan düşman çatlatan pozlarına yenilerini ekleyen Hadise, yine büyüledi.

Önceki gün bir markanın davetine katılan Hadise, Siyah renkte derin göğüs dekolteli lateks bir elbise giydi. Ünlü şarkıcının elbisesinin altına giydiği ilginç çorap da dikkat çekti.

Verdiği seksi pozları Instagram hesabından yayınlayan Hadise'ye yorum yağdı.