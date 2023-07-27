Hadise'nin leopar sevgisi Dün akşam İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Hadise, konserde giydiği leopar desenli tarzıyla gündeme geldi.

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ensonhaber.com

Söylediği şarkıların yanı sıra cesur sahne kostümleriyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcı Hadise, magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden.

Hadise, önceki akşam Yenikapı’da düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi söylediği şarkılarla coşturan Hadise, yine sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hadise'nin leopar sevgisi

Ünlü şarkıcı tepeden tırnağa leopar desen giydi. Hadise'nin leopar sevgisini bazı takipçileri abartı buldu bazıları ise çok yakıştığını savundu.

Bu konserinde de seksi dans şovlarını gerçekleştiren ünlü şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.