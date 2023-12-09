Hadise'nin olay olan kombini! Bu kez moru giydi, poz verdi...

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Sanatçı Hadise, magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden.
Sahne kostümleri ile konuşulan Hadise, uzun süre kısa süren evliliği ile gündemdeydi.
Büyük bir aşkla Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise'nin mutluluğu 5 ay sürdü.
Hemen ardından tek celsede boşanan Hadise, hayatına kaldığı yerden devam etti.
Mor elbiseli paylaşımı olay oldu
Sosyal medya hesabını sık kullanan sanatçı, takipileri ile fotoğraf paylaşıyor.
Hadise'nin olay olan son pozu ise mor elbiseli paylaşımları oldu.
Yüz binlerce beğeni alan paylaşıma bir o kadar da yorum geldi.
İşte morlar içinde Hadise...
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