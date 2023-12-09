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Hadise'nin olay olan kombini! Bu kez moru giydi, poz verdi...

Hadise'nin olay olan kombini! Bu kez moru giydi, poz verdi... Sosyal medya hesabından mor kıyafetleri ile paylaşımda bulunan Hadise beğeni yağmuruna tutuldu.