Hadise'nin sahne kombini! Konser pozlarına beğeni yağdı Her konserinde olay yaratmayı seven ünlü şarkıcı Hadise, mini şort+sütyen kombini ile olay oldu.

Haber Merkezi

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, İstanbul konserinde şov yaptı ve tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Venedik'ten Kerem Bürsin'le paylaşımlar yapmasının ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı, süper mini şort ve sütyenle sevenlerinin karşısına çıktı.

TARZI TARTIŞMA YARATTI

Oversize ceket ve uzun çizmelerle tamamladığı bu iddialı kombini, sosyal medyada hem beğenildi hem de eleştirildi. Hadise'nin sahne tarzı, bazı hayranları tarafından övgüyle karşılanırken, bazıları ise fazla müstehcen buldu.