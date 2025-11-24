Hadise'nin siyah hali! Fotoğraflara yazdığı not dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına giren Hadise, her zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi seviyor. Hadise, sosyal medyada yine gündem oldu.

Yaz ayını yoğun konser maratonuyla geçiren sanatçı, şu günlerde kendisine kısa bir dinlenme süresi ayırdı. Konserlerine kısa bir ara veren ancak sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimden yeni paylaşım geldi.

"KİTLENDİ"

Bu kez siyahlara bürünen Hadise, 'Kilitlendi' notuyla paylaşım yaptı. Şık bir kombin yapan Hadise sadece çantasını kırmızı renkte kullanmayı tercih etti.