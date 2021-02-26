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- Hadise'nin son kombin fiyatı
Hadise'nin son kombin fiyatı
Şıklığı için paradan hiç kaçmayan Hadise, sık sık giydiği kıyafetlerin fiyatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 07:44
Dünyaca ünlü markalardan giyinmeyi seven Hadise'nin son şıklığının bedeli belli oldu.
Sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiren Hadis, son olarak siyah elbisesi ve püsküllü çizmeleriyle takipçilerine paylaşımda bulundu.
EN PAHALI ÇİZME
Giyime kuşama para harcamaktan çekinmeyen popçunun üzerinde gördüğünüz son elbisesi Mergim marka, fiyatı; 5100 TL.
Çizmeleri ise Christian Louboutin imzalı. 2595 Euro (22 bin 628 TL)