Hadise'nin Şükrü Özyıldız paylaşımı olay oldu! Çıkan iddiaları Sibil Çetinkaya yalanladı

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39 yaşına basan Hadise’nin doğum günü partisi günlerdir konuşuluyor. Büyük parti ve gelen konuklar magazin gündeminde yer aldı.

HADİSE SADECE ŞÜKRÜ'YÜ PAYLAŞMIŞTI

Şükrü Özyıldız'ın 'Esas Oğlan'daki rol arkadaşı şarkıcı Hadise'nin doğum gününe tek başına gittiği, yanında sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın olmadığı iddia edilmişti.

SİBİL DE PARTİDE

Hadise sadece Şükrü Özyıldız ile olan karelerini paylaşmıştı. Şükrü ise doğum gününden hiç paylaşım yapmıştı.

Çıkan iddialar sonrası Sibil Çetinkaya, konuşanları susturdu. Sosyetik güzel, Hadise'nin partisinden Şükrü Özyıldız ile aşk dolu karelerine yer vererek düşman çatlattı.