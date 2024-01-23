Hadise'nin süpürge sopası ile dans ettiği anlar olay oldu! Ünlü şarkıcıya yorum yağdı Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı Hadise, süpürge sopası ile yaptığı dansla gündem oldu.

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5 ay evli kaldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, özellikle cesur hareketleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Süpürge sopasıyla dans

Ünlü sanatçı bu sefer Instgaram hesabından paylaştığı videoda süpürge sopasıyla dans etti. Ünlü sanatçının dansı çok konuşuldu.

Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin son olarak adı oyuncu Kerem Bürsin'le aşk dedikodularına karıştı. Kerem Bürsin'in ardından Hadise şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile anılmaya başlamıştı.

"Sizlerle derteşmek istiyorum"

Ünlü sanatçı, "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle derteşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım." ifadelerini kullandı.