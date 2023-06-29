Hadise'nin tatil pozlarına yorum yağdı! 'Amele yanığı gibi olmuşsun abla..' Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Hadise'nin tatil pozları olay oldu. Sırtındaki kızarıklık dikkat çeken şarkıcının karelerine, "Fırında unuttuğum baklava." şeklinde yorumlar geldi.

ensonhaber.com

Ünlüler yaz sezonunu değerlendiriyor.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin arasında yer alan ünlü isimler tatil beldelerinde soluk aldı.

Sezon finali yapan dizilerde rol alan oyuncular, konserlerine ara veren şarkıcılar şimdilerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bu isimlerden biri de Hadise oldu.

Yaz boyunca yoğun bir konser takvimi bulunan şarkıcı, deniz sezonunu açarak ara verdi.

O anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Güneşte kızardı

Bayramın ilk günü, tatil pozlarını yayınlayarak 'İyi bayramlar' mesajı veren Hadise'nin kareleri olay oldu.

Bronzlaştığı görülen şarkıcının sırtındaki kızarıklık dikkat çekti.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.

"Amele yanığı olmuşsun ablam"

İşte gelen o yorumlar...

"Fırında unuttuğum baklava.", "Kurban ve ve sırt ne alaka?", "D vitaminini birazcık fazla almışsın gibime geldi Hadise.", "Amele yanığı olmuşsun ablam."