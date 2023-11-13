Hadise'nin yeğeni Melik Hamza ile verdiği pozlar sosyal medyayı salladı Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hadise, yeğeni Melik Hamza ile çektirdiği kareleri yayınladı.

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Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündemindeki yerini kimseye kaptırmıyor. Her paylaşımı her söylediği gündem olan ünlü şarkıcı, son eklediği fotoğraflarla da konuşuldu.

37 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza’nın doğum gününü kutladı.

"Seni çooook seviyor halan”

Yeğeniyle verdiği pozları yayınlayan Hadise, "Canımın en içi iyi ki doğdun! Seni çooook seviyor halan” notunu düştü.

Yeğeninin üzerine titreyen Hadise’nin paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.