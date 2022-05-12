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    Hadise'nin yeni evi

    Hadise ve Mehmet Dinçerler, yeni boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un evini tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:16
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    Hadise'nin yeni evi

    Gizli saklı evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin oturacakları ev belli oldu.

    Boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un evinde karar kılan Hadise ve kocası, yeni evleri için de kesenin ağzını açtı.

    Gözlerden uzak

    Takıntılı hayranı yüzünden İstinye'deki evini boşaltıp Göktürk'e geçen güzel şarkıcı, tercihini yine gözlerden uzak olacakları bir yerden yana kullandı.

    Kirası 50 bin TL

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, Riva’dan bir villa kiraladı. Takvim'in haberine göre; ünlü çift evinin aylık kirası 50 bin TL.

    Hafta sonu için bu para ödenecek

    Hadise ve Mehmet Dinçerler'in, yedi odası bulunan yeni evlerinde sadece hafta sonları kalacakları öğrenildi.

    15 milyon TL'ye satılık

    Hadise, eğer burada yaşamaya alışırsa ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon TL olan evlerden de satın almayı planladığı söyleniyor.

    Hadise nin yeni evi #1

    Hadise nin yeni evi #2

    Hadise nin yeni evi #3


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