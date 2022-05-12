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Hadise'nin yeni evi
Hadise ve Mehmet Dinçerler, yeni boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un evini tuttu.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 11:59
- Güncelleme : 12.05.2022 - 12:16
Gizli saklı evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin oturacakları ev belli oldu.
Boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un evinde karar kılan Hadise ve kocası, yeni evleri için de kesenin ağzını açtı.
Gözlerden uzak
Takıntılı hayranı yüzünden İstinye'deki evini boşaltıp Göktürk'e geçen güzel şarkıcı, tercihini yine gözlerden uzak olacakları bir yerden yana kullandı.
Kirası 50 bin TL
Hadise ile Mehmet Dinçerler, Riva’dan bir villa kiraladı. Takvim'in haberine göre; ünlü çift evinin aylık kirası 50 bin TL.
Hafta sonu için bu para ödenecek
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in, yedi odası bulunan yeni evlerinde sadece hafta sonları kalacakları öğrenildi.
15 milyon TL'ye satılık
Hadise, eğer burada yaşamaya alışırsa ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon TL olan evlerden de satın almayı planladığı söyleniyor.