Hadise'nin yüzündeki değişime yorum yağdı Her paylaşımıyla dikkat çeken Hadise, bugün yaptığı yepyeni paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Ünlü şarkıcı Hadise, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Evliliği 5 ay sürmüştü

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından ayrılan Hadise, bu kez yepyeni paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim ilgi çekti.

Yorum yağdı

Daha önceki paylaşımlarında yüzündeki değişimden dolayı bıçak altına yattığı iddia edilen Hadise'ye yine yorum yağdı.

Daha önce de estetik iddiasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, konuyla ilgili cevap vermemişti.