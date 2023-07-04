Hadise'ye bikinisi küçük geldi
ensonhaber.com

Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan Hadise, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

Hadise'den ayna pozu

Konserinden geriye kalan zamanı sürekli tatilde geçiren Hadise, sosyal medya hesabından takipçilerini de fotoğrafsız bırakmıyor.

Sık sık bikinili kareleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Hadise, yine kural bozmadı. Hadise, bir de ayna karşısında kendini çektiği anları yayınladı.

Hadise'den ayna pozu

Hadise dil çıkardı

Ayna karşısında çeşitli pozlar veren Hadise, bir karede bikiniyle yere oturdu, diğer karede ise dil çıkardı.

Hadise'ye bikinisi küçük geldi

Şarkıcının bronz teni ise gözlerden kaçmadı.