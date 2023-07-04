Hadise'ye bikinisi küçük geldi Ünlü şarkıcı Hadise, küçük gelen bikinisiyle oturunca gündem oldu

ensonhaber.com

Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan Hadise, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

Konserinden geriye kalan zamanı sürekli tatilde geçiren Hadise, sosyal medya hesabından takipçilerini de fotoğrafsız bırakmıyor.

Sık sık bikinili kareleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Hadise, yine kural bozmadı. Hadise, bir de ayna karşısında kendini çektiği anları yayınladı.

Hadise dil çıkardı

Ayna karşısında çeşitli pozlar veren Hadise, bir karede bikiniyle yere oturdu, diğer karede ise dil çıkardı.

Şarkıcının bronz teni ise gözlerden kaçmadı.