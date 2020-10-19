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    Hadise'yi üzdüler

    Güzel şarkıcı Hadise, aşklarının ortaya çıkmasına vesile olan Yıldırım'ın köpeği Benek adına birkaç ay önce Instagram hesabı açmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:20
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    Hadise'yi üzdüler

    Ünlü şarkıcı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e annelik yapıyor. Hadise'nin "Benek Yıldırım" adıyla açtığı Instagram hesabı saldırılar sonucu kapatıldı.

    HADİSE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

    Bu durum, "Aşk bitti mi?" yorumuna yol açtı. Hadise ise ortalık karışınca Instagram hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Güzel şarkıcı, Benek'le bir pozunu paylaşıp "Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz" notu düşerek hacklendiklerini ima edip "Aşka devam" dedi.

    Benek'in profilinden renkli paylaşımlara imza atan Hadise, geçtiğimiz günlerde de ayrılık iddiaları üzerine "Yalan haberleri okudukça ben" notuyla sevimli köpeğin fotoğrafını yayınlamıştı.

    Hadise yi üzdüler #1

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