Hafsanur Sancaktutan bikiniyi giydi Son dönemin dikkat çeken isimlerinden oyuncu Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette poz verirken şekilden şekile girmesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan, tatile çıktı.

İtalya'y gitti

İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yaptı.

Kahverengi bikini tercih eden Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.

"Biz buralarda çalışalım"

Ünlü isimlerden beğeni gelen pozlara Kerem Bürsin'den de yorum geldi. Bürsin, "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" şeklinde yorum yaptı.