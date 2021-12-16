Hafsanur Sancaktutan: Çok mutluyuz

Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ilişkisi hakkında konuştu.

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan önceki Bebek'te görüntülendi.

Hasta olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Biraz rahatsızım, faranjit oldum" diye konuştu.

Hayli şık olduğu görülen başarılı oyuncu yeni bir yapım için görüşmesi olduğunu belirtti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Bu arada güzel oyuncu sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi. "Çok mutluyuz. Her şey iyi gidiyor" diye konuştu.