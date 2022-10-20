Hafsanur Sancaktutan'dan dekolteli poz

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 1 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından iddialı kıyafetiyle çekildiği kareleri yayınladı.

Dijital platformda yayınlanan dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, gündemden düşmüyor.

Güzel oyuncu, son olarak 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaştı.

Son paylaşımına birçok yorum ve beğeni yağan oyuncuya, bazı takipçileri tepki gösterdi.

"İşimiz bu"

Geçtiğimiz haftalarda bir partiye katılan Hafsanur Sancaktutan, cesur sahneleriyle ilgili sorulara “Senaryoda yazan ne ise ben onu yaptım. Sonuçta bu bizim işimiz.” yanıtını verdi.