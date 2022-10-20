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    Hafsanur Sancaktutan'dan dekolteli poz

    Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 1 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından iddialı kıyafetiyle çekildiği kareleri yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:05
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    Hafsanur Sancaktutan'dan dekolteli poz

    Dijital platformda yayınlanan dizisindeki cesur sahneleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, gündemden düşmüyor.

    Güzel oyuncu, son olarak 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaştı.

    Son paylaşımına birçok yorum ve beğeni yağan oyuncuya, bazı takipçileri tepki gösterdi.

    Hafsanur Sancaktutan dan dekolteli poz #1

    "İşimiz bu"

    Geçtiğimiz haftalarda bir partiye katılan Hafsanur Sancaktutan, cesur sahneleriyle ilgili sorulara “Senaryoda yazan ne ise ben onu yaptım. Sonuçta bu bizim işimiz.” yanıtını verdi.

    Hafsanur Sancaktutan dan dekolteli poz #2

    Hafsanur Sancaktutan dan dekolteli poz #3


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