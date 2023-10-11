Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin'i anlattı Geçtiğimiz günlerde final yapan ‘Ya Çok Seversen’in yıldızı Hafsanur Sancaktutan, rol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında konuştu.

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Reyting canavarına yenilen Ya Çok Seversen dizisinde başrol oynayan Hafsanur Sancaktutan, önceki gün Levent'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Sancaktutan, giyim tarzı ile göz doldururken barkodlu üstü ise dikkat çekti. Bu barkod taranınca nereye bağlandığını ise açıklamadı.

"Enerjisi iyi geldi bana."

Sancaktutan, rol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında konuştu. Oyuncu "Güzel bir serüven oldu benim için. İlk defa yaz işi yapmıştım. Kerem ile çok eğlenceli vakit geçiriyorduk. Güzeldi ve çok eğleniyorduk. Enerjisi iyi geldi bana." diye konuştu.