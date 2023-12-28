Hafsanur Sancaktutan kötü haber geldi: Koronavirüse yakalandı 'Ya Çok Seversin' dizisindeki Leyla karakteriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, son paylaşımında koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle ekrana gelen Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber geldi.

Rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığına dair iddiaları geçtiğimiz gün yalanlayan güzel oyuncu, rahatsızlandı.

Günlerdir evinde olan Sancaktutan, koronavirüse yakalandığını söyledi.

"Dördüncü covid oluşumuzu andık"

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, kedisiyle olan karesini paylaştı. Sancaktutan, paylaşıma ise "Dördüncü covid oluşumuzu andık" notunu düştü.