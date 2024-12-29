Hafsanur Sancaktutan - Kubilay Aka aşkı kaldığı yerden devam ediyor

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"Adam yok" diyerek uzun zamandır yalnız olduğunu söyleyen Hafsanur Sancaktutan, aşkı Kubilay Aka'da buldu.

Geçtiğimiz aylarda başlayan ilişki, herkesin ilgisini geçti.

Ancak aşıklara nazar değdi.

ALDATILMA İDDİALARI

Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'ı aldattığı, bu yüzden de aşklarının sona erdiği gündeme bomba gibi düştü.

İkili sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarıp, fotoğraflarını da sildi.

Ancak yakınları bu iddiaların aksini söyledi.

Çiftin yakınları ise ayrılık iddialarını yalanladı ve “Birbirlerine kırılıp takipten çıktılar. Onlar böyledir. İki gün sonra yine takip ederler. Bu durumun başka biriyle ilgisi yok. Nilperi ile videosunu izleyip güldüler” yorumunda bulundu.

YENİDEN TAKİBE ALDILAR

Ünlü çiftin aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Aşıkların sosyal medyada yeniden birbirlerini takibe aldıkları ortaya çıktı.