Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka'nın doğum gününe özel paylaşım yaptı

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Geçtiğimiz ağustos ayında sevgili olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı, sürüyor.

Mutluluklarını paylaşan çifte, geçtiğimiz günlerde nazar değdi.

Geçtiğimiz aylarda birlikte olan fotoğraflarını kaldıran ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan çift, ayrıldı.

Ancak bu ayrılık kısa sürdü.

"HER NORMAL ÇİFT GİBİ"

Kubilay Aka, ayrılıkla ilgili ''Her normal çift gibi tartıştık. Instagram'dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra da hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa'ya sorsanız daha iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.

"GÜN IŞIĞIM"

İlişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu çiftten Kubilay Aka, 30 yaşına bastı. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Sancaktutan, Aka'ya "İyi ki doğdun gün ışığım" notuyla paylaştı.