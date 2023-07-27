Hafsanur Sancaktutan Paris'te
ensonhaber.com

Kerem Bürsin ile Ya Çok Seversen dizisiyle dikkatleri yeniden üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan yine gündem oldu.

Bir çekimi için Paris'e giden güzel oyuncu birbirinden özel pozlar verdi.

Paris't sütyensiz

24 saat kaldığı Paris'in sokaklarında işten fırsat bulur bulmaz fotoğraf çektirdi. Birbirinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sütyensiz pozları dikkat çekti. Hafsanur altına ise transparan etek giydi.

Hafsanur Sancaktutan Paris'te

Beyaz iç çamaşırıyla dikkat çeken güzel oyuncu karelerini sosyal medyadan paylaştı.