Hafsanur Sancaktutan Paris'te

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Kerem Bürsin ile Ya Çok Seversen dizisiyle dikkatleri yeniden üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan yine gündem oldu.
Bir dergi çekimi için Paris'e giden güzel oyuncu birbirinden özel pozlar verdi.
Paris't sütyensiz
24 saat kaldığı Paris'in sokaklarında işten fırsat bulur bulmaz fotoğraf çektirdi. Birbirinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncunun sütyensiz pozları dikkat çekti. Hafsanur altına ise transparan etek giydi.
Beyaz iç çamaşırıyla dikkat çeken güzel oyuncu karelerini sosyal medyadan paylaştı.