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Haber Merkezi

Bir dergiye konuk olan Hafsanur Sancaktutan, önemli açıklamalar yaptı.

Özel hayatı hakkında konuşan Sancaktutan'ın özellikle "regl" konusunda yaptığı açıklama dikkatleri çekti.

"ERKEKLERE ALDIRIYORUM"

Ünlü isim, "Sette regl olursam erkeklere de regl oldum diyorum. Bilerek yapıyorum. Mümkünse bir erkekten ağrı kesici istiyorum, ped aldırıyorum. Çünkü bu normal." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hafsanır Sancaktutan'ın açıklaması, sosyal medya camiasında kafa karışıklıklarına neden oldu.

Bazıları ünlü ismi destekledi ve bunların söylenmesi gereken konular olduğunu belirtti.

Bazıları ise "Bu kadar anlatamaya ne gerek var?" dedi.