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    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim

    Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, nasıl anılmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 08:33
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    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim

    Dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan son dönemin adından söz ettiren isimlerinden biri olmayı başardı.

    Önceki gün bir ödül törenine katılan Hafsanur Sancaktutan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "Elimden geleni yapıyorum"

    İlerde nasıl anılmak istenildiği sorulan Sancaktutan, "Hem güzel, hem başarılı hem de çalışkan bir kız olarak anılmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum" dedi.

    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim #1

    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim #2

    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim #3

    Hafsanur Sancaktutan: Sadece güzel değilim #4


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