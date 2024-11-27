Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz temmuz ayında 'aşk' sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu.

Sancaktutan, "Kimse yok, ben direkt cevap vereyim. Kalmadı ortalıkta adam." açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Bir markanın reklam çekimi için Brezilya'ya giden Sancaktutan'ın keyfi yerinde. Güzel oyuncu iş tatili hakkında konuştu:

"ÂLÂSINI BULDUM"

"Brezilya'da olabildiğince forma topladım. Bir tanesini de Kubilay'a aldım. Bana oraya çiçek yolladı, ben herhalde Kubilay'dan değildir dedim ama çok romantik ya. En sevdiğim özelliklerinden birisi. Adam yok dedim âlâsını buldum."