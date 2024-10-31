Hafsanur Sancaktutan, Volkan Demirel'in eski bir fotoğrafını paylaştı

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Birçok başarılı yapımda rol alan ve cesur sahneleriyle çok konuşulan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son günlerin en popüler isimlerinden biri.

Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile doludizgin bir ilişki yaşayan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

KARELERDE VOLKAN DEMİREL VAR

Sancaktutan, bu defa hem kendi karelerini de hem de sette çektiği pozları paylaştı. Oyuncu karelerinin sonuna bir de Volkan Demirel sürprizi yaptı.

Güzel oyuncu yayınladığı karelere şu notu düştü: "Petito yendi ayıcık geldi"