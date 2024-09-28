Hafsanur Sancaktutan'a aşkı Kubilay Aka'dan sürpriz

Haber Merkezi
"Ortalıkta adam yok" diyen Hafsanur Sancaktutan'ın Kubilay Aka ile sevgili olduğu ortaya çıktı.
Aşkları tüm hızıyla süren ikiliden Kubilay Aka, sevgilisini yalnız bırakmıyor.
Aka, uzun bir aradan sonra ekrana dönen sevgilisi Sancaktutan'ı görmek için sete gitti.
AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM
Sancaktutan, birkaç gün önce sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ilk fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşmıştı.
BURAK SERGEN PAYLAŞTI
Siyah Kalp dizisinin setine ziyarete giden Kubilay Aka'nın sevgilisi ve diğer oyuncularla verdiği pozu Burak Sergen sosyal medya hesabından paylaştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış