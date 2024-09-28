Haberler



Magazin



Hafsanur Sancaktutan'a aşkı Kubilay Aka'dan sürpriz

Hafsanur Sancaktutan'a aşkı Kubilay Aka'dan sürpriz Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı rol aldığı Siyah Kalp dizisi setinde ziyaret etti. O anları da Burak Sergen yayınladı.