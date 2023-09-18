Hafsanur Sancaktutan'ın karın kasları olay oldu
ensonhaber.com

Final kararı alan Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlara dönen Hafsanur Sancaktutan, sık sık spor yapan ünlü isimlerden.

Son dönemde tarzıyla adından söz ettiren oyuncunun sokak stili de dikkat çekti.

Hafsanur Sancaktutan
Hafsanur Sancaktutan

Döktüğü terin karşılığını fazlasıyla alan güzel oyuncu, Instagram'da yaptığı paylaşımda karın kaslarıyla dikkat çekti.

Sütyen-ceket kombin

Hafsanur Sancaktutan'ın sütyen-ceket kombinini görenler, güzel oyuncuya beğeni yağdırdı.

Hafsanur Sancaktutan
Hafsanur Sancaktutan

Tam bir spor tutkunu olan güzel oyuncu, düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve eğitmenle birlikte sıkı bir program uyguluyor.