Hafsanur Sancaktutan'ın karın kasları olay oldu Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son olarak sütyen-ceket kombiniyle adından söz ettirdi.

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Final kararı alan Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlara dönen Hafsanur Sancaktutan, sık sık spor yapan ünlü isimlerden.

Son dönemde tarzıyla adından söz ettiren oyuncunun sokak stili de dikkat çekti.

Döktüğü terin karşılığını fazlasıyla alan güzel oyuncu, Instagram'da yaptığı paylaşımda karın kaslarıyla dikkat çekti.

Sütyen-ceket kombin

Hafsanur Sancaktutan'ın sütyen-ceket kombinini görenler, güzel oyuncuya beğeni yağdırdı.

Tam bir spor tutkunu olan güzel oyuncu, düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve eğitmenle birlikte sıkı bir program uyguluyor.