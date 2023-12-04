Hailey Baldwin'in göğüs dekoltesi beğenilmedi Hailey Baldwin vücudu saran göğüs dekoltesini gösteren kesikli transparan siyah elbiseyle olay oldu.

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Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Baldwin Bieber son pozlarıyla dikkat çekti.

Justin Bieber ile mutlu beraberliği devam eden Hailey Baldwin, eşiyle verdiği pozlarla gündem oldu.

Dünyaca ünlü model dekoltesini gösteren, vücudu saran transparan siyah elbiseyle adeta göz kamaştırdı.

"Buz gibi"

Hailey, fotoğraf serisine "Buz gibi" başlığını koydu ve bir kar tanesi emojisi ekledi.

Göğüs dekoltesine yorum yağdı

Modelin pozlarında göğüs dekoltesi dikkat çekti. Göğüsleri sıkışmış gibi görünen Hailey Baldwin'e hayranları yorumları yağdırdı.

Ekim ayında Hailey, kendisinin ve Justin'in neden sıklıkla iki ayrı gezegendeymiş gibi giyindiklerini açıklamıştı. etleri üzerine konuşmadıklarını ifade etti.