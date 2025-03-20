Hailey Bieber siber zorbalardan şikayetçi olacak

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YouTube’da Hailey’nin Justin Bieber’ı takip ettiğini ve bağlantılarını kullanarak onunla evlenmesini sağladığını iddia eden yedi bölümlük bir video serisi dolaşıma girdi.

Bu tür iddiaların artması, Hailey’nin artık hukuki adımlar atmayı ciddi şekilde değerlendirmesine neden oldu

Hailey'ye yakın isimler, internette dolaşan bu tür videoların ve söylentilerin kasıtlı olarak yapıldığını ve tamamen uydurma olduğunu belirtiyor. En büyük sorunun ise, bu yanlış bilgilerin sorgulanmadan gerçekmiş gibi kabul edilmesi olduğu vurgulanıyor.

AVUKATI BU İŞLERDE BAŞARILI

Hailey Bieber kısa süre önce ünlü avukat Lisa Moore ile temasa geçti. Moore, özellikle Cardi B’nin blogger Tasha K’ya açtığı iftira davasındaki zaferiyle tanınıyor. Hailey’nin, internette kendisine yönelik yayılan yanlış anlatılarla mücadele etmek için güçlü bir hukuki strateji oluşturmayı düşündüğü belirtiliyor.

İLK İFTİRA DAVASI DEĞİL

Moore, ünlü rapçi Cardi B'ye blogger Tasha K’ya karşı açtığı iftira davasında 4 milyon dolarlık tazminat kazandırarak büyük bir zafer elde etmişti. Hailey de benzer bir hukuki mücadele başlatmayı düşünüyor.