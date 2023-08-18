Hakan Altun evlenmediğine pişman Arabesk müziğin yıldız ismi Hakan Altun, evliliğe yeşil ışık yaktı.

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Söylediği aşk şarkılarıyla bilinen Hakan Altun önceki akşam Sarıyer’de bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla buluşan 51 yaşındaki Hakan Altun evliliğe yeşil ışık yaktı.

"Hemen evlenin"

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Altun'un doğum gününü kutlayan muhabirlerin, "Yaş geçiyor, ömür geçiyor ama aşk şarkılarının adamı hala aşık olamadı" yorumuna sanatçı, "Ben yaşlara takılmıyorum ama sanırım siz aşksız geçtiği için benim adıma üzülüyorsunuz. Siz abinize uymayın. Bir sevdanız varsa evlenin. Ben de birine sevdalanırsam hemen evleneceğim" karşılığını verdi.

"Sürekli tatildeyim"

Yaz sezonunun kendisi için güzel geçtiğini dile getiren Hakan Altun, "Konserler genelde yazlık beldelerde olduğu için tatil de yapabiliyorum. Bodrum'da yaşadığım için sürekli tatildeyim" açıklamasını yaptı.